Руководитель белгородского «Технолога» вошел в топ-50 медиаактивных ректоров РФ
По итогам IV Всероссийского конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ-2018» ректор Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова профессор Сергей Глаголев вошел в топ-50 медиаактивных ректоров российских вузов.
Итоги конкурса были подведены компанией «Аккредитация в образовании» совместно с группой экспертов в области информационной открытости. При этом в основу оценки персональной медийной активности ректоров образовательных организаций были положены такие параметры, как наличие эффективно работающей «обратной связи» руководителя с педагогическим и студенческим сообществом своего вуза, а также уровень медийного присутствия ректора на региональном и федеральном информационном поле.
Сам университет вошел в группу вузов-лидеров ежегодного Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ», сообщает пресс-служба "Технолога"