Руководитель белгородского «Технолога» вошел в топ-50 медиаактивных ректоров РФ

25 Сент. 19:59 2018-09-25T19:59:50+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам IV Всероссийского конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ-2018» ректор Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова профессор Сергей Глаголев вошел в топ-50 медиаактивных ректоров российских вузов.

Итоги конкурса были подведены компанией «Аккредитация в образовании» совместно с группой экспертов в области информационной открытости. При этом в основу оценки персональной медийной активности ректоров образовательных организаций были положены такие параметры, как наличие эффективно работающей «обратной связи» руководителя с педагогическим и студенческим сообществом своего вуза, а также уровень медийного присутствия ректора на региональном и федеральном информационном поле.

Сам университет вошел в группу вузов-лидеров ежегодного Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ», сообщает пресс-служба "Технолога"