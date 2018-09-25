2018-09-25T19:59:50+03:00
Общество

Руководитель белгородского «Технолога» вошел в топ-50 медиаактивных ректоров РФ

Подведены итоги Всероссийского конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ-2018»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы БГТУ имени Шухова.Фото пресс-службы БГТУ имени Шухова.
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По итогам IV Всероссийского конкурса «МЕДИАактивность вузов РФ-2018» ректор Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова профессор Сергей Глаголев вошел в топ-50 медиаактивных ректоров российских вузов.

Итоги конкурса были подведены компанией «Аккредитация в образовании» совместно с группой экспертов в области информационной открытости. При этом в основу оценки персональной медийной активности ректоров образовательных организаций были положены такие параметры, как наличие эффективно работающей «обратной связи» руководителя с педагогическим и студенческим сообществом своего вуза, а также уровень медийного присутствия ректора на региональном и федеральном информационном поле.

Сам университет вошел в группу вузов-лидеров ежегодного Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ», сообщает пресс-служба "Технолога"

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