В Белгородской области перекрыли канал контрабандной поставки продукции военного назначения

25 Сент. 18:07 2018-09-25T18:08:57+03:00

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В результате проведения совместной спецоперации УФСБ России по Белгородской области и представителей подразделений военной контрразведки выявлен и перекрыт канал контрабандной поставки продукции военного назначения из России на Украину.

Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК России в отношении гражданина России В., 1966 года рождения, который пытался незаконного вывести на территорию Украины составные части комплектующих к бронетехнике. У злоумышленника был обнаружен и изъят специальный блок управления к военной технике, который он спрятал в двадцатилитровой пластиковой канистре. Канистру с контрабандой гражданин В. пытался вывести рейсовым автобусом, который курсирует по маршруту Волоконовка – Харьков.

Также установлена причастность к организации данного преступления директора харьковского коммерческого предприятия, гражданина Украины С., 1968 года рождения. Он задержан в пункте пропуска «Нехотеевка» при попытке въезда на территорию РФ.

Приговором Шебекинского районного суда Белгородской области оба фигуранта признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК России, сообщают в пресс-службе УФСБ Росси по Белгородской области. Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.