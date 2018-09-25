2018-09-25T16:34:46+03:00
Общество

В УМВД России по Белгородской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное возвращению сводного отряда

Начальник ведомства генерал-майор полиции Василий Умнов вручил грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.
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В Белгородскую область вернулись два сводных отряда полиции, в течение шести месяцев несших службу в Республике Дагестан. 25 сентября начальник УМВД региона Василий Умнов в торжественной обстановке вручил грамоты и благодарности отличившимся сотрудникам. В частности были отмечены командиры отрядов - подполковник полиции, начальник красногвардейского ОМВД Алексей Шкрогаль и капитан полиции, командир роты №3 ОБ ППСП УМВД России по г. Белгороду Константин Каленбет.

Василий Умнов поздравил личный состав с успешным возвращением на родную землю. Он отметил, что за время командировки правоохранители показали свою сплоченность и силу духа.

- Для каждого из вас это была своего рода проверка на прочность. Вы доказали, что способны с полной самоотдачей в любых условиях выполнять поставленные перед вами служебные задачи, - подчеркнул начальник УМВД.

После непродолжительного отдыха вернувшиеся из командировки сотрудники полиции приступят к выполнению повседневных обязанностей в своих подразделениях и будут обеспечивать правопорядок на территории региона.

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