2018-09-25T15:58:02+03:00
Общество

В Белгородском музее можно будет увидеть рисунки Нади Рушевой

«Музейные истории» расскажут о творчестве художницы, навсегда оставшейся 17-летней
Ирина ТАРАСОВА
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Фото из открытых источников.Фото из открытых источников.
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26 сентября Белгородский художественный музей приглашает всех поклонников таланта юной художницы Нади Рушевой, навсегда оставшейся 17-летней. В рамках проекта «Музейные истории» состоится лекция, где расскажут о многообразии таланта художницы, который поражал современников и является поистине уникальным.

Надя Рушева оставила после себя огромное творческое наследие – около 12 тысяч рисунков. Они выполнены материалами, которые не терпят исправлений:тушью, ручкой, фломастером.

Многие свои работы она просто дарила знакомым, другие не вернулись с выставок, которых за ее короткую жизнь прошло более 160 в разных странах, в том числе Японии, Германии, США, Индии, Монголии, Польше.

Работы художницы хранятся в музеях Москвы и Петербурга, Национальном фонде культуры, городском музее города Саров Нижегородской области. Есть они и в Белгородском художественном музее.

Встреча с творчеством Нади Рушевой пройдет в концертном зале Белгородского художественного музея в 18 часов.

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