2018-09-25T14:48:56+03:00
Общество

В Белгородской области стартовала «Неделя безопасности»

Автоинспекторы Губкинского округа побывают на родительских собраниях в школах и детсадах
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкинском округе проходит "Неделя безопасности".В Губкинском округе проходит "Неделя безопасности".Фото: "КП" Архив
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В рамках проведения «Недели безопасности», которая проходит в Губкинском городском округе с 24 по 28 сентября, автоинспекторы побывают в детсадах и школах, где встретятся с родителями. Тема этих бесед – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Только за последнюю неделю в период с 17 по 24 сентября на дорогах Губкинского округа было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий. Одно из них – со смертельным исходом.

Госавтоинспекторы убедительно просят всех водителей-родителей обратить внимание на необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автомобиле. Также инспекторы обращают внимание на то, что использование светоотражающих элементов на одежде школьников, особенно в темное время суток, нередко могут спасти жизнь ребенку.

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