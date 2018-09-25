2018-09-25T13:51:43+03:00
Общество

В Белгороде пройдет митинг в поддержку электротранспорта

Митинг «Троллейбус, живи!» запланировали провести в День автомобилиста
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде выступят в поддержку электротранспорта.В Белгороде выступят в поддержку электротранспорта.Фото: "КП" Архив
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Акцию в поддержку местного электротранспорта «Троллейбус, живи!» проведет народное жилищное движение. Митинг пройдет 28 октября в День автомобилиста и работников электротранспорта. Начало акции - в 12.00. Сбор на стометровке.

В числе требований, которые выдвинули организаторы акции, есть и такое: «продлить маршруты до Северного, Разумного, Дубового (Таврово). Также митингующие намерены потребовать «восстановить троллейбусное сообщение с Майским», «открыть движение троллейбусов по улицам Буденного, Есенина и бульвару Юности», а также «разработать долгосрочную программу по развитию электротранспорта».

Напомним, что ранее мэр города предлагал убрать троллейбусы с улиц Белгорода вообще.

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