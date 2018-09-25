В Белгороде с торгов продадут арестованное имущество должников

25 Сент. 11:29 2018-09-25T11:29:35+03:00

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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях выставило на торги имущество, принадлежащее должникам. Имущество на торги передано судебными приставами-исполнителями, сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

На торги, в частности, выставлена квартира площадью 50,9 квадратных метров, принадлежащая должнику Старого Оскола. Начальная цена – 2 000 000 рублей. С торгов также уйдет жилой дом площадью 106,5 квадратных метров и земельный участок площадью 1240 квадратов, которые расположены в Старом Осколе. Начальная цена составляет 5 192 400 рублей.

На торги также попали квартира должника Новооскольского района и гараж, расположенный в Белгороде, земельный участок для эксплуатации производственных объектов площадью 1304 квадратных метров с расположенным на нем зданием автозаправочной станции № 84 площадью 19,3 квадратов.

С полным списком реализуемого имущества, а также с условиями участия в торгах можно ознакомиться на сайте организации, проводящей торги.

Торги состоятся 17 октября 2018 года по адресу: Белгород, ул. Мокроусова д.6 каб.