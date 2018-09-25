2018-09-25T14:42:17+03:00
Общество

Сбербанк поделился опытом работы в сельской местности

В Воронеже состоялось совещание на тему «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект»
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В нем приняли участие губернаторВоронежской области Александр Гусев, начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, член Совета директоров Банка России Надежда Иванова, руководителистраховых и финансовых организаций региона. Проведение мероприятия стало откликом на те вызовы, которые сегодня формируют повестку дня, связанную с развитием экономики страны и региона в непростых условиях.

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