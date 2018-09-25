2018-09-25T12:23:37+03:00
Общество

Староосколец за несанкционированную добычу песка попал под статью

Таким способом в течение полутора лет предприятие под его руководством заработало более 24 миллионов рублей
Максим АЛТУХОВ
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..Фото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на 57-летнего старооскольца заведено уголовное дело по признакам осуществления предпринимательской деятельности без необходимой лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, директор ООО «Земстрой» в период с 30 декабря 2015 по 4 июля 2017 года организовал добычу песка на земельном участке, расположенном по ул. Первой Конной Армии в г. Старый Оскол, без соответствующего специального государственного разрешения (лицензии). Добыча происходила с привлечением машинистов экскаватора, водителей грузовых автомобилей и спецтехники, которые, как оказалось, были не в курсе незаконных обстоятельств своей деятельности.

Незаконно добытый песок продавался, в результате чего был извлечен доход в сумме 24,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Старооскольский городской суд.

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