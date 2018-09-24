2018-09-24T18:12:55+03:00
Общество

В Белгородской области посадили желуди от дубов-чемпионов

Региональный проект «Зеленая столица» предполагает создание целых дубрав на территории более 100 тысяч гектар
Максим АЛТУХОВ
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фото: пресс-служба регионального управления лесного и охотхозяйствафото: пресс-служба регионального управления лесного и охотхозяйства
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В минувшие выходные посадки желудей прошли в нескольких районах области. В них приняло участие около 1400 человек, включая первых лиц региона, в том числе, губернатора Евгения Савченко. В ходе субботника посажено более 120 гектар дубрав.

Среди посадочного материала были желуди трех дубов-долгожителей – знаменитого дуба «Старейшина белгородских лесов», произрастающего в поселке Дубовое Белгородского района, легендарного 320-летнего дуба, расположенного в Юсуповском парке посёлка Ракитное и Панского дуба, который растёт между сёлами Яблочково и Дмитриевка Шебекинского района.

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