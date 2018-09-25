Житель Белгородской области обвиняется в изнасиловании пенсионерки

25 Сент. 10:23 2018-09-25T10:24:22+03:00

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Следственный комитет РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого за совершение тяжких преступлений 55-летнего жителя Алексеевского района. Он подозревается в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131, пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (изнасилование, грабеж с незаконным проникновением в жилище и применением насилия).

Как выяснилось в ходе следствия, 18 сентября 2018 года после распития спиртного ранее судимый житель Алексеевского района возвращался домой на велосипеде. По дороге он заехал в соседнее село, где решил забраться в чужой дом. Взломав замок, он незаконно проник в чужое жилище. Хозяйка, 69-летняя пенсионерка, оказалась дома. Преступник ограбил ее, забрав из кошелька 3 тысячи рублей, а когда жертва попыталась убежать, совершил насилие.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый заключен под стражу.