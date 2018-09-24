2018-09-24T17:09:55+03:00
Общество

Белгородский пилот стал золотым призером чемпионата России по ралли-рейдам

Команда АСК «Вираж» выступала на прототипе собственной конструкции
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба АСК "Вираж".Фото: пресс-служба АСК "Вираж".
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С 20 по 23 сентября в Бахчисарайском, Сакском и Черноморском районах полуострова Крым проходил заключительный чемпионат России по ралли-рейдам баха «Крым-2018».Общая дистанция гонки составляла около 760 километров. Из них спецучастки заняли ориентировочно 505 километров.

Команда АСК «Вираж» в составе белгородского пилота Максима Кирпилева и московского штурмана Олега Тюленкина выступали на прототипе Toyota Land Cruiser 80.

Как отметил Максим Кирпилев, «в этом сезоне повторилась прошлогодняя ситуация, где к заключительному этапу за титул чемпиона России боролись сразу четыре экипажа. На заключительной гонке решалась судьба чемпионского звания».

Команда белгородца боролось за титул с пятью экипажами. Нашему экипажу противостояли три экипажа из заводской команды «ГАЗ Рейд-Спорт» и два из команды «Suprotec Racing».

В итоге наша машина оказалась надежней, и экипаж Максима Кирпилева и Олега Тюпенкина стал золотым призером бахи «Крым 2018». Также наши пилоты стали лидерами чемпионата России по ралли-рейдам по результатам всех этапов.

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