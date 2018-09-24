2018-09-24T15:59:32+03:00
Общество

Белгородец стал призером отборочного тура чемпионата WorldSkills

Александр Канаев по итогам четырех этапов занял третье место
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Александр Канаев, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», стал призером отборочного тура корпоративного чемпионата профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills, проходившего на базе ПАО «МОЭСК».

Более 20 энергетиков с 17 по 21 сентября боролись за звание лучших в одной из четырех профессиональных компетенций турнира: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и «Интеллектуальная система учета электроэнергии». Оценивали работу участников чемпионата 57 экспертов.

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Александр Канаев вместе с Иваном Тынчиком из Белгорода представлял команду ПАО «МРСК Центра» в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Выступления конкурсантов оценивались в личном зачете. Специалистам нужно было выполнить монтаж соединительной муфты, монтаж 3-х концевых муфт, установку адаптеров на концевые муфты и монтаж кабеля в ячейке и монтаж концевой муфты на 3D макете. По итогам четырех модулей Александр набрал 519 баллов, заняв третье место.

- Мне пришлось поучаствовать в оценке работы конкурсантов на всех четырех этапах. При этом главные эксперты следили за тем, чтобы конкурсанты и эксперты из одних и тех же команд не пересекались. Благодаря этому все действия соревнующихся находились под пристальным вниманием судей, что позволило достичь максимальной объективности в выставлении оценок, - поделился один из судей, заместитель главного инженера Белгородских электрических сетей Белгородэнерго Сергей Зюков.

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