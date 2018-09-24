В Старом Осколе открыли памятник пограничникам

24 Сент. 15:06 2018-09-24T15:11:24+03:00

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Торжественный митинг в честь открытия памятника «Пограничникам всех поколений» с участием представителей муниципалитета, местных и областных общественных организаций, духовенства, ветеранов-пограничников и, конечно, самих старооскольцев, состоялся в парке Воинской Славы на улице Ленина.

Памятник планировали установить еще 28 мая, в День пограничника, но были сложности с поставкой камня и приобретением плит нужного размера, которые доставлялись из-за границы, рассказал председатель староосколькой организации ветеранов погранвойск ФСБ России, сержант запаса Олег Травкин. На памятник выделили 300 тысяч рублей из городского бюджета, еще 150 тысяч собрали сами ветераны.

В этом году отмечается 100-летие со дня создания пограничных войск. К такому событию и приурочили открытие памятника в Старом Осколе. Торжественный митинг завершился минутой молчания.