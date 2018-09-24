2018-09-24T16:52:18+03:00
Общество

Сотрудник автовокзала помог полицейским задержать вора, совершившего в Старом Осколе две кражи за один день

Правоохранители проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Старом Осколе с разницей в два часа произошли две кражи.В Старом Осколе с разницей в два часа произошли две кражи.Фото: "КП" Архив
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В воскресенье, 23 сентября, в Старом Осколе с разницей в два часа произошли две кражи. В обоих случаях вор обчистил подсобки – одну на рынке, вторую – в кафе. В числе похищенного – сумка 28 летнего местного жителя с двумя с половиной тысячами рублей, банковскими картами и паспортом, а также кейс с учредительными документами на кафе и 100 тысячами рублей.

Установить личность подозреваемого полицейским помогли записи камер наблюдения. Им оказался 32-летний судимый житель Белгородского района. Ориентировки на его розыск сотрудники городского УМВД направили на вокзалы и разместили в общественных места.

- Задержать злоумышленника правоохранителям помог бдительный гражданин. Сотрудник автовокзала, заметивший подозрительного мужчину, нажал тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали белгородца и передали его коллегам из полиции. Сообщается, что правоохранители изъяли у подозреваемого часть похищенного. Свою причастность к кражам мужчина отрицать не стал, пояснив, что в ближайшее время собирался с наворованным добром покинуть пределы города. Однако теперь ему придется задержаться. За совершение краж с незаконным проникновением в помещения белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, уголовное дело мужчины может пополниться новыми эпизодами. Сейчас его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

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