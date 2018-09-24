Банк «Открытие» укрепляет команду корпоративного бизнеса
Евгений Ретюнский занял пост вице-президента, директора по развитию корпоративного бизнеса в региональной сети. До прихода в «Открытие» он руководил службой управления рисками в банке «Глобэкс». Занимал пост председателя правления Русского международного банка.
Татьяна Протопопова возглавила управление аналитики и бизнес-процессов КИБ. Ранее она работала в банке «Российский капитал» на позиции директора департамента продуктов и маркетинга. Свою карьеру начинала в Сбербанке, в дальнейшем трудилась на разных позициях в банке ВТБ, Номос-банке, «Банке Москвы».
Александр Зарубин назначен начальником управления промышленности. Он будет курировать взаимодействие с промышленными предприятиями. С 2003 по 2018 он работал в Сбербанке, пройдя путь от операциониста до руководителя подразделения.
- Мы практически завершили формирование команды корпоративного бизнеса, – рассказал член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО Банка «ФК Открытие» Виктор Николаев. – Уверены, что появление новых менеджеров позволит нам реализовать задачу ускоренного развития эффективного бизнеса банка для крупных клиентов.
Реклама.
Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»