2018-09-24T14:18:32+03:00
Экономика

Банк «Открытие» укрепляет команду корпоративного бизнеса

К коллективу в КИБ банка присоединились Евгений Ретюнский, Татьяна Протопопова и Александр Зарубин
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Евгений Ретюнский занял пост вице-президента, директора по развитию корпоративного бизнеса в региональной сети. До прихода в «Открытие» он руководил службой управления рисками в банке «Глобэкс». Занимал пост председателя правления Русского международного банка.

Татьяна Протопопова возглавила управление аналитики и бизнес-процессов КИБ. Ранее она работала в банке «Российский капитал» на позиции директора департамента продуктов и маркетинга. Свою карьеру начинала в Сбербанке, в дальнейшем трудилась на разных позициях в банке ВТБ, Номос-банке, «Банке Москвы».

Александр Зарубин назначен начальником управления промышленности. Он будет курировать взаимодействие с промышленными предприятиями. С 2003 по 2018 он работал в Сбербанке, пройдя путь от операциониста до руководителя подразделения.

- Мы практически завершили формирование команды корпоративного бизнеса, – рассказал член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока ПАО Банка «ФК Открытие» Виктор Николаев. – Уверены, что появление новых менеджеров позволит нам реализовать задачу ускоренного развития эффективного бизнеса банка для крупных клиентов.

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