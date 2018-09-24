2018-09-24T12:53:12+03:00
Общество

В Белгородском регионе смертность превышает рождаемость

Естественная убыль населения в январе-июле составила более четырех тысяч человек
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе смертность превышает рождаемость.В Белгородском регионе смертность превышает рождаемость.Фото: из архива «КП»
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В январе-июле в области родилось 8248 младенцев. Умерли 12607 человек. Естественная убыль населения составила 4359 жителей региона. При этом за период январь-июнь 2018 года в области умерло 37 детей в возрасте до 1 года, сообщают в Белгородстате.

Общий миграционный прирост населения по области в январе-июне 2018 года составил 1265 человек. Миграционный прирост сохраняется в обмене населением с субъектами Дальневосточного (313 человек), Сибирского (268), Уральского (241), Поволжского (198), а также Северо-Кавказского (35) федеральных округов.

В январе-июле 2018 года в Белгородском регионе 5144 пары создали семьи и 3915 пар развелись.

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