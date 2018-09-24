Жителя Белгородской области задержали за угон автомобиля

24 Сент. 12:22 2018-09-24T12:22:07+03:00

Шебекинец заметил на стоянке «пятерку» своего друга с оставленными в замке зажигания ключами и отправился на ней домой

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С заявлением об угоне автомобиля в полицию обратился 29-летний житель города Шебекино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель – знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, злоумышленник проходил мимо центрального рынка города Шебекино и заметил на стоянке машину приятеля. Воспользовавшись отсутствием автовладельца и оставленными в салоне ключами, он отправился на «Жигулях» друга домой.

- Угнанный автомобиль правоохранители обнаружили во дворе дома, где проживает подозреваемый, а позже задержали и самого злоумышленника, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В отношении шебекинца возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля ему грозит до пяти лет лишения свободы.