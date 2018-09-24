Управляющая компания «Открытие» теперь в собственности банка

24 Сент. 11:20 2018-09-24T11:20:39+03:00

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Управляющая компания «Открытие» не вошла в 2017 году в число санируемых организаций группы «Открытие» и не проходила процедуру финансового оздоровления, так как с 2014 года демонстрирует положительную динамику по всем основным показателям ведения бизнеса. При этом УК «Открытие» всегда входила в бизнес-периметр группы «Открытие» и являлась ключевым партнером банка по продуктам и сервисам для розничных и институциональных клиентов.

- Завершение сделки по вхождению бизнеса управления активами в юридический периметр банка «Открытие» ставит точку в формировании полнофункционального корпоративно-инвестиционного блока банка, - отметил член правления, руководитель инвестиционно-корпоративного блока ПАО Банк «ФК Открытие» Виктор Николаев.

Управляющая компания «Открытие» останется отдельным юридическим лицом в составе банковской группы, ее переход в разряд структурного подразделения банка не предусмотрен.

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