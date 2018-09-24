2018-09-24T10:24:02+03:00
Общество

Житель Белгородской области не уплатил штраф 550 рублей и загремел на 10 суток

Молодой человек поплатился за прогулки в общественном месте в пьяном виде
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Житель Белгородской области получил 10 суток ареста за неоплаченный штраф.Житель Белгородской области получил 10 суток ареста за неоплаченный штраф.Фото: "КП" Архив
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Житель поселка Ивня заработал штраф в 550 рублей за то, что появился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако, молодой человек не выплатил его в установленный срок, за что получил новое наказание. Теперь ему предписали безвозмездную отработку 30 часов обязательных работ на благоустройстве поселка. Но и это условие он не выполнил. Нежелание исполнить наказание привело ивнянцак 10 суткам ареста.

Однако выход из изолятора временного содержания не избавит правонарушителя от обязательных работ, которые пройдут под контролем судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

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