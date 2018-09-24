Житель Белгородской области не уплатил штраф 550 рублей и загремел на 10 суток

24 Сент. 10:24 2018-09-24T10:24:02+03:00

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Житель поселка Ивня заработал штраф в 550 рублей за то, что появился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Однако, молодой человек не выплатил его в установленный срок, за что получил новое наказание. Теперь ему предписали безвозмездную отработку 30 часов обязательных работ на благоустройстве поселка. Но и это условие он не выполнил. Нежелание исполнить наказание привело ивнянцак 10 суткам ареста.

Однако выход из изолятора временного содержания не избавит правонарушителя от обязательных работ, которые пройдут под контролем судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.