В Белгородской области ожидают сильное ухудшение погоды

23 Сент. 18:17 2018-09-23T18:38:45+03:00

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По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в Белгородской области 24 сентября облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем также возможны дожди, местами грозы. Температура днем от 13 до 18 градусов тепла. Ночью же столбик термометра не поднимется выше 4-9 градусов. Ветер ночью западный 6-11, днем южный 8-13 метров в секунду. Местами днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС просят белгородцев быть осторожными. При сильном ветре и грозе по возможности не выходить из дома, не оставлять детей без присмотра, а машину поставить в гараж и не оставлять ее под деревьями.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону «112». Единый телефон доверия Управления МЧС России Белгородской области 8 (4722) 39-99-99.