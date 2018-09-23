За кражу садовых фонарей белгородец может сесть на 2 года

23 Сент. 15:16 2018-09-23T15:18:48+03:00

За кражу фонарей злоумышленнику грозит 2 года лишения свободы Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 41-летняя жительница города Строителя с заявлением о краже, сообщают в ОМВД России по Яковлевскому району. Она рассказала о краже двух садово-парковых фонаейя, которые были установлены рядом с офисом, где она работала.

Личность подозреваемого установили сотрудники уголовного розыска. Им оказался 42-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, похищенное мужчина сбыл неизвестным лицам за 300 рублей. При этом сумма ущерба составила около 4,5 тыс. рублей.

ОМВД России по Яковлевскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража), согласно которой похититель фонарей может получить до двух лет лишения свободы.