2018-09-23T14:08:26+03:00
Общество

Белгородского инспектора ГИБДД травмировал автобус

Телесные повреждения угрозы для жизни не представляют
Ирина ТАРАСОВА
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Но происшествие могло закончиться куда хуже, если бы транспортное средство, которое пытались убрать хозяева, не остановилось. А начиналось все неделю назад, когда передвигавшийся без документов автобус остановили инспекторы ГИБДД. Автобус арестовали и оставили на проспекте Богдана Хмельницкого.

22 сентября в 13.15 владельцы без ведома инспекторов решили убрать автобус. Они уже завели его и попытались уехать, но это увидел инспектор и потребовал остановиться. Его указания водитель проигнорировал и продолжал двигаться. При этом открытая дверь автобуса ударила инспектора по левой руке. Только после этого происшествия автобус остановился.

Теперь водитель дает показания сотрудникам УМВД России по городу Белгороду и в Следственном комитета по Белгородской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В травмпункте, куда обратился инспектор, подтвердили, что телесные повреждения, которые он получил, угрозы для жизни не представляют.

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