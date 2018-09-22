2018-09-22T19:33:12+03:00
Общество

Белгородскую телевизионную башню снесут

Монтажники приступили к демонтажу башни весом более 100 тонн
Ирина ТАРАСОВА
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Завершить демонтаж старой телевизионной башни, которая отжила свое, монтажники планируют до 20 декабря. Уже сейчас ведутся подготовительные работы: монтаж якорей и лебёдок, площадок, кабельростов, фидерных мостов. Со средины октября на мачту установят самоподъёмный кран, с которого рабочие, используя газовое оборудование, будут отрезать по два метра металлоконструкций и спускать части на землю.

В департаменте строительства и архитектуры администрации Белгорода считают, что часть металлоконструкций можно использовать при ремонте объектов коммунальной инфраструктуры, часть реализовать как муниципальное имущество специализированным организациям по обработке лома чёрных металлов.

Передающая мачта в Белгороде была возведена в 1962 году. Ее высота составляет 186 метров, вес – более ста тонн металла.

Пока идет демонтаж башни решается вопрос, что будет с участков в 4 гектара, на котором она стояла. Власти города обещают решить его судьбу с учетом мнения горожан. Ранее, как сообщала мэрия Белгорода, на этих 4 гектарах планировали разбить паркинг.

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