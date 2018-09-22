2018-09-22T12:34:55+03:00
Происшествия

Белгородские полицейские разыскивают белый «Форд Куга»

Всех, кто видел иномарку, просят сообщить информацию в полицию
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородские полицейские объявили в розыск белый «Форд Куга». Автомобиль 2015 года выпуска. Государственный регистрационный номер - О093СУ 31 RUS.

- Иномарка разыскивается в связи с совершением преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

В чем именно подозревают владельца машины, пока не сообщается. Правоохранители просят откликнуться всех, кто видел машину либо располагает сведениями о ее возможном местонахождении. Сообщить информацию можно по телефонам: 8 (4722) 54-90-60, 31-10-28 или 02. Анонимность гарантируется.

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