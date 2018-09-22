2018-09-22T10:13:59+03:00
Общество

В лесах Белгородской области орудуют вандалы

Они ломают шлагбаумы и скамейки в местах отдыха
Ирина ТАРАСОВА
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Вандалы ломают скамейки в местах отдыхаВандалы ломают скамейки в местах отдыхаФото: из архива «КП»
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Рейды добровольных пожарных дружин и казачества, которые организовались в период высокой пожарной опасности, обнаружили следы вандализма в Белгородских лесах: сломанные шлагбаумы и поврежденные скамейки в местах отдыха. Шлагбаумы устанавливают специально, чтобы предупредить о высокой пожарной опасности, сообщают в пресс-службе Управления лесного хозяйства Белгородской области.

Сотрудники лесничеств обратились в правоохранительные органы, которые пообещали в короткие сроки установить виновных и привлечь их к уголовной ответственности.

При этом в лесничестве подчеркивают, что за уничтожение лесной инфраструктуры предусмотрена административная ответственность: наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Предусмотрено также уголовное наказание в случае, если сумма причиненного ущерба будет значительной.

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