Полицейские устанавливают белгородцев, пострадавших от рук интернет-мошенника

21 Сент. 21:06 2018-09-21T21:06:56+03:00

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Пять жителей Белгородской области, заказавших автомобильные шины и диски через интернет-магазин, стали жертвами обмана. Покупатели перечисляли деньги на расчетный счет организации, которая, по данным полиции, была зарегистрирована на подставное лицо, либо переводили деньги на указанные консультантами банковские карты. Оплатив товар, они так и не дождались его доставки. Общая сумма ущерба, причиненного белгородцам, составила больше 85 тысяч рублей. Сейчас оперативники устанавливают жителей области, которые также могли пострадать от аферы с интернет магазином.

В пресс-службе регионального полицейского ведомства сообщили, что по фактам хищения денег возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый – 43-летний житель одного из регионов Российской Федерации.

Такие аферы в последнее время не редкость. Полицейские выражают обеспокоенность участившимися случаями мошенничеств, совершаемых с использованием телефонной связи и сети Интернет. Руководством УМВД России по Белгородской области принято решение усилить профилактическую работу с населением. О популярных схемах обмана жителям региона на сходах граждан и в ходе подворовых обходов будут рассказывать участковые. Помощь правоохранителям также окажут волонтеры. Сотрудники УМВД призывают белгородцев: в случае, если вы пострадали от рук мошенника, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону - 02. Чем быстрее правоохранителям станет известно о преступлении, тем больше у них шансов вывести злоумышленника на чистую воду.