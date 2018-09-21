2018-09-21T18:08:13+03:00
Недвижимость

В Белгороде несколько улиц временно останутся без электричества

С 24 по 30 сентября в городе пройдут очередные плановые работы на подстанциях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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На нескольких улицах города временно отключат электричество.На нескольких улицах города временно отключат электричество.Фото: "КП" Архив
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На следующей неделе в Белгороде на десяти улицах будет отключена электроэнергия. Временные неудобства для горожан связаны с плановым ремонтом оборудования подстанций.

Без электричества останутся следующие улицы и дома: улица Плеханова №10А, №37, №39А, ул. Лермонтова №2-18, ул. Восточная №1-3, №2-8, ул. Ватутина №3, №3А, №4Г, №5-41, №18-74, Михайловское шоссе № 31, ул. Белгородская № 2-32, №21-33, ул. Хромых №1-21, на ул. Драгунской №4 и на ул. Засечной №2-42, №1-23.

С полным списком адресов, на которых будет отключено электроснабжение с 24 по 30 сентября, а также конкретным временем отключений, можно ознакомиться на сайте городской администрации.

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