2018-09-21T17:07:31+03:00
Общество

Белгородские энергетики принимают участие в Фестивале науки Юго-Запада России

Мероприятие объединило представителей научных сообществ из Белгородской, Московской, Орловской, Курской областей и Ростова-на-Дону
Поделиться:
фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
Изменить размер текста:

Наукофест проходит в Белгороде в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В течение двух дней, 21 и 22 сентября, гостями различных мероприятий могут стать порядка 8 тысяч человек. Фестиваль проходит в регионе в шестой раз, однако центральной региональной площадкой Белгород выбран впервые.

На центральной интерактивной выставке фестиваля «Путеводитель по науке», которая проходит в выставочном конгрессном комплексе «Белэкспоцентр», Белгородэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в электроэнергетике, современными разработками и интерактивными программами, демонстрирующими возможности экономии энергоресурсов на производстве и в быту.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества