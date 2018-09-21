Белгородские энергетики принимают участие в Фестивале науки Юго-Запада России

21 Сент. 17:07 2018-09-21T17:07:31+03:00

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Наукофест проходит в Белгороде в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В течение двух дней, 21 и 22 сентября, гостями различных мероприятий могут стать порядка 8 тысяч человек. Фестиваль проходит в регионе в шестой раз, однако центральной региональной площадкой Белгород выбран впервые.

На центральной интерактивной выставке фестиваля «Путеводитель по науке», которая проходит в выставочном конгрессном комплексе «Белэкспоцентр», Белгородэнерго знакомит посетителей с инновационными технологиями в электроэнергетике, современными разработками и интерактивными программами, демонстрирующими возможности экономии энергоресурсов на производстве и в быту.

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