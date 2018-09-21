Белгородец может пойти под суд за незаконное хранение оружия

21 Сент. 18:39 2018-09-21T18:39:56+03:00

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43-летний житель Шебекино обвиняется сразу по трем статьям. Мужчина умудрился долгое время незаконно хранить огнестрельное оружие, а также публично оскорбил представителя власти и угрожал ему расправой. В прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу на местного жителя.

По версии следствия, шебекинец приобрел самодельное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы, еще двадцать лет назад, в 1998 году. Обвиняемый принес его в дом своих родителей, где незаконно хранил все эти годы. 4 мая родственники мужчины обнаружили «заначку» и выдали полицейским.

Владелец оружия, находившийся в тот момент во дворе дома, был подшофе. И на законные требования стража порядка не придумал ничего лучше, как обругать его и пригрозить расправой. Пьяный шебекинец дважды попытался ударить полицейского кулаком в голову, но промахнулся.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.