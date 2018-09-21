В Белгородской области завершился районный этап конкурса «Народный участковый – 2018»

21 Сент. 15:25 2018-09-21T15:25:24+03:00

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В УМВД России по Белгородской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый – 2018». В нем участвовали 44 сотрудника полиции. По результатам первого тура определились победители на районном уровне. Их выбирали путем онлай-голосования на ведомственном сайте. Своих участковых поддержали порядка двух с половиной тысяч жителей региона. Активнее всего голосовали ракитянцы.

Победители первого этапа продолжат борьбу за звание лучшего участкового области. Голосование будет проходить на сайте областного УМВД с 7 по 17 октября. Сотрудник, которого поддержит наибольшее количество людей, представит регион в финале всероссийского конкурса «Народный участковый».