2018-09-21T15:25:24+03:00
Общество

В Белгородской области завершился районный этап конкурса «Народный участковый – 2018»

Победители продолжат борьбу за звание лучшего в области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В УМВД России по Белгородской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народный участковый – 2018». В нем участвовали 44 сотрудника полиции. По результатам первого тура определились победители на районном уровне. Их выбирали путем онлай-голосования на ведомственном сайте. Своих участковых поддержали порядка двух с половиной тысяч жителей региона. Активнее всего голосовали ракитянцы.

Победители первого этапа продолжат борьбу за звание лучшего участкового области. Голосование будет проходить на сайте областного УМВД с 7 по 17 октября. Сотрудник, которого поддержит наибольшее количество людей, представит регион в финале всероссийского конкурса «Народный участковый».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области пограничники поймали нелегала
Белгородские полицейские застали сбытчика марихуаны в момент совершения незаконной сделки
В Белгородской области выбрали лучших добровольных пожарных
В Белгородской области открылась детская Медиашкола по дорожной безопасности
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Белгороде безработица составила 32 тысячи человек
На улицах Белгорода полицейские и волонтеры раздали памятки против мошенников
В Белгороде пройдет Всероссийский день ходьбы
Житель Белгородского района ответит за оскорбление полицейского
Белгородец продал имущество организации на 120 тысяч рублей
В Белгород едут любители бега со всей России
Мэрия Белгорода ввела цензуру для чиновников
В Белгороде спасатели вызволили из западни нутрию
В Старом Осколе должник оплатил долг только после ареста имущества