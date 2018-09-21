Белгородский парк заполнят ходоки

21 Сент. 14:15 2018-09-21T14:15:58+03:00

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Первый Всероссийский день ходьбы состоялся 23 года назад. Ежегодно в нем участвуют более 15 миллионов человек в более чем 200 городах мира. В России этот праздник впервые прошел в октябре 2014 года во время открытия форума «Россия – спортивная держава».

Как сообщает оргкомитет спортивного праздника, принять участие в очередном областном фестивале финской ходьбы может каждый желающий.

Для этого нужно:

Все участники фестиваля финской ходьбы будут награждены дипломами Олимпийского комитета России за активное участие.