Белгородский парк заполнят ходоки
Любители спорта отметят Всероссийский день ходьбы традиционным заходом
.Фото: "КП" Архив
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Первый Всероссийский день ходьбы состоялся 23 года назад. Ежегодно в нем участвуют более 15 миллионов человек в более чем 200 городах мира. В России этот праздник впервые прошел в октябре 2014 года во время открытия форума «Россия – спортивная держава».
Как сообщает оргкомитет спортивного праздника, принять участие в очередном областном фестивале финской ходьбы может каждый желающий.
Для этого нужно:
Все участники фестиваля финской ходьбы будут награждены дипломами Олимпийского комитета России за активное участие.