В Белгородской области «Газель» въехала в мотокультиватор

21 Сент. 13:25 2018-09-21T13:26:10+03:00

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ДТП произошло утром 20 сентября на трассе «Шебекино – Короча». По предварительным данным, 31-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди мотокультиватор «Карвер».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что 31-летний водитель сельскохозяйственного транспорта получил травмы. Мужчину доставили в больницу.

Всего за день в регионе произошло пять ДТП. Одно из них смертельное. Оно произошло в Новооскольском районе в десятом часу вечера. По предварительным данным, 63-летний водитель «Форд Фокуса» не выбрал безопасную скорость. В результате машина слетела с дороги в кювет и протаранила дерево. Водитель погиб.