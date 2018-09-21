2018-09-21T13:26:10+03:00
Происшествия

В Белгородской области «Газель» въехала в мотокультиватор

Водитель сельскохозяйственного транспорта с травмами попал в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области «Газель» въехала в мотокультиватор.В Белгородской области «Газель» въехала в мотокультиватор.Фото: "КП" Архив
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ДТП произошло утром 20 сентября на трассе «ШебекиноКороча». По предварительным данным, 31-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди мотокультиватор «Карвер».

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что 31-летний водитель сельскохозяйственного транспорта получил травмы. Мужчину доставили в больницу.

Всего за день в регионе произошло пять ДТП. Одно из них смертельное. Оно произошло в Новооскольском районе в десятом часу вечера. По предварительным данным, 63-летний водитель «Форд Фокуса» не выбрал безопасную скорость. В результате машина слетела с дороги в кювет и протаранила дерево. Водитель погиб.

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