В Белгородском районе сгорел дом, где жили две семьи
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, сигнал о возгорании в жилом кирпичном доме на двух хозяев поступил в четверг днем. Пожар через час был ликвидирован, но одна семья, проживавшая в этом доме, осталась без крова. Сейчас устанавливается причина возникновения огня.
Всего 20 сентября в Белгородской области произошло 3 пожара. Огнем повреждено два жилых дома и сарай.
Так, вечером в городе Губкин в переулке Мелиораторов (мкрн Салтыково) произошел пожар в жилом кирпичном доме. Огнем повреждена одна комната, закопчены стены и потолок по всей площади дома. А утром сгорел сарай в городе Валуйки по улице Локомотивная. От постройки остались одни угли.