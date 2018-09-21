В Белгородском районе сгорел дом, где жили две семьи

21 Сент. 12:24 2018-09-21T12:24:01+03:00

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области, сигнал о возгорании в жилом кирпичном доме на двух хозяев поступил в четверг днем. Пожар через час был ликвидирован, но одна семья, проживавшая в этом доме, осталась без крова. Сейчас устанавливается причина возникновения огня.

Всего 20 сентября в Белгородской области произошло 3 пожара. Огнем повреждено два жилых дома и сарай.

Так, вечером в городе Губкин в переулке Мелиораторов (мкрн Салтыково) произошел пожар в жилом кирпичном доме. Огнем повреждена одна комната, закопчены стены и потолок по всей площади дома. А утром сгорел сарай в городе Валуйки по улице Локомотивная. От постройки остались одни угли.