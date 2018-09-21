Белгородские предприятия оценили выгоду быть в плюсе с «Ростелекомом»

21 Сент. 11:02 2018-09-21T11:02:52+03:00

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С начала года более 600 предприятий малого и среднего бизнеса Белгородской области выбрали пакет «Быть в плюсе» от «Ростелекома». В предложение входит доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и один из цифровых сервисов на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение для бизнеса», «Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение для бизнеса» и «СМС-Реклама». Самым популярным – 70% подписок – среди белгородского бизнеса стал пакет с дополнительным сервисом «Виртуальная АТС».

Основное преимущество пакетов в том, что клиент получает сервисы, необходимые для решения конкретных бизнес-задач с индивидуально подобранными техническими характеристиками в одном пакете по единому счету.

- Мы постарались создать максимально выгодное и удобное предложение. Такое, чтобы помогало бизнесу быть эффективным, оптимизировать расходы, использовать современные цифровые сервисы без существенных инвестиций в создание собственной инфраструктуры. И, мне кажется, у нас получилось: все больше белгородских предпринимателей приходят в «Ростелеком» именно за «Быть в плюсе». Причем большинство оценили именно пакет с сервисом «Виртуальная АТС». Он позволяет управлять большим потоком клиентских обращений и, как следствие, обеспечивает прирост клиентской базы. То есть напрямую способствует росту доходности бизнеса, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».