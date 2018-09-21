В Белгородской области многодетный отец пожаловался в прокуратуру на соцзщиту

21 Сент. 10:48 2018-09-21T11:10:46+03:00

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Жителю Прохоровского района отказали в выплате пособия на третьего ребенка, мотивируя тем, что получить его может только мать детей. Тот факт, что мать детей умерла, в соцзащите проигнорировали. О том, как обошлась с ним соцзащита Прохоровского района, отец трех детей рассказал в прокуратуре.

В прокуратуре по Белгородской области объяснили, что согласно «п.1 постановления Правительства Белгородской области «О порядке установления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет» в случае смерти матери учитываются дети по числу, рожденные у отца».

После обращения многодетного отца в прокуратуру глава администрации Прохоровского района получил предписание, согласно которому два должностных лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Пособие на ребенка должно быть выплачено с момента его рождения, т.е. в сумме 80 тысяч рублей.