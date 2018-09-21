2018-09-21T10:42:18+03:00
Происшествия

Полицейские задержали белгородца в разгар торговли похищенной техникой

Ноутбук и телефон мужчина умыкнул у своего соседа по общежитию
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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О пропаже ноутбука и телефона из комнаты общежития в полицию сообщил 36-летний житель Белгорода. Полицейские выяснили, что накануне к мужчине заходил его сосед. По предварительным данным, после пьяного застолья потерпевший уснул, а его друг, воспользовавшись ситуацией, похитил технику общей стоимостью около 37 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого в тот самый момент, когда он возле одного из рынков областного центра пытался продать принадлежащие приятелю мобильник и компьютер. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Злоумышленник рискует отправиться в места не столь отдаленные на пять лет.

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