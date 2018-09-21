В Белгородской области полицейские рассказали будущим молодоженам, как быстро поменять паспорт

21 Сент. 16:09 2018-09-21T16:10:20+03:00

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В поселке Вейделевка полицейские провели в ЗАГСе встречу с будущими молодоженами. Помимо свадебных, невест ждут еще хлопоты, связанные со сменой фамилии. Правоохранители напомнили девушкам, что им вовсе не обязательно тратить медовый месяц на посещения инстанций. Сэкономить время можно, подав заявление на замену паспорта, через сайт госуслуг. Начальник отделения по вопросам миграции вейделевского ОМВД Юлия Яценко также познакомила влюбленных с процедурой регистрации новорожденного по месту жительства.

- Некоторые госуслуги при обращении через Единый интернет-портал можно получить, не выходя из дома, например, справку о наличии/отсутствии судимости. Ее электронный и бумажный варианты имеют юридически одинаковую значимость. Другие - в назначенное время без очереди. Кроме того, для пользователей сайта предусмотрена 30% скидка на оплату госпошлины по ряду направлений. Еще одно преимущество в том, что от гражданина потребуется предъявить минимальное количество документов. Большая часть из них запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия, - отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.