2018-09-21T09:15:37+03:00
Общество

За буксировку сломанного автомобиля белгородцу отплатили угоном его машины

Фигурант уголовного дела – 17-летний подросток
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Об угоне автомобиля в полицию заявил 37-летний житель Ровеньского района. По предварительным данным, двое молодых людей попросили его отбуксировать сломавшийся автомобиль в соседнее село. Мужчина помог парням, не подозревая, какая его ждет «благодарность».

На его просьбу выделить бензин на обратную дорогу приятели ответили отказом. Ровеньчанин решил не спорить с молодчиками и, забрав из своей «шестерки» ценные вещи, пешком вернулся домой. Воспользовавшись отсутствием автовладельца, 17-летний юноша путем замыкания проводов завел «Ваз» и отправился на нем в магазин, после чего вернул машину на прежнее место. Владелец «шестерки» узнал о том, что на принадлежащем ему автомобиле разъезжали без его ведома от знакомых. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы.

Участковые быстро установили личность подозреваемого. Группой дознания ОМВД России по Ровеньскому району в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Угон». За такое преступление предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

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