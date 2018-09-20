2018-09-20T18:27:24+03:00
Общество

Староосколец за драку с полицейским отправится на семь месяцев в колонию-поселение

32-летний житель Старого Оскола оказал сопротивление патрульному и оскорбил его в присутствии прохожих
Сергей Неклюдов
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Староосколец за драку с полицейским отправиться на семь месяцев в колонию-поселениеСтароосколец за драку с полицейским отправиться на семь месяцев в колонию-поселениеФото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, вечером 9 июня этого года сотрудники полиции, при патрулировании микрорайона Студенческий обратили внимание на местного жителя, который в нетрезвом виде выражался грубой нецензурной бранью в присутствии прохожих. Патрульные попытались пресечь импровизированное «стэндап-шоу» старооскольца, однако тот пустился бежать. Один из полицейских догнал его, но мужчина схватил патрульного за ноги и повалил на асфальт. После этого крайне нелестно и грубо высказался в его адрес, опять же в присутствии прохожих.

В итоге, Старооскольский городской суд, ознакомившись с материалами дела, признал обвиняемого виновным по двум статьям. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

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