2018-09-20T17:15:32+03:00
Общество

В Белгороде взяли под стражу обвиняемого в мошенничестве

По версии следствия, он прикарманил принадлежащие местному жителю 197 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Жертвой аферы стал 38-летний житель Белгородского района. По версии следствия, он договорился с уроженцем одного из субъектов Российской Федерации о том, что тот поможет ему с доставкой автозапчастей. В итоге потерпевший перевел злоумышленнику 197 тысяч рублей, но обещанные турбины так и не увидел. Поняв, что его обманули, белгородец обратился в полицию.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что обвиняемый арестован. Ему инкриминируют мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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