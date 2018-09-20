В Белгороде взяли под стражу обвиняемого в мошенничестве

20 Сент. 17:15 2018-09-20T17:15:32+03:00

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Жертвой аферы стал 38-летний житель Белгородского района. По версии следствия, он договорился с уроженцем одного из субъектов Российской Федерации о том, что тот поможет ему с доставкой автозапчастей. В итоге потерпевший перевел злоумышленнику 197 тысяч рублей, но обещанные турбины так и не увидел. Поняв, что его обманули, белгородец обратился в полицию.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что обвиняемый арестован. Ему инкриминируют мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.