Житель Белгородской области на границе с Украиной расстался с более полумиллионом рублей

20 Сент. 16:32 2018-09-20T16:35:18+03:00

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Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России, добровольно должник алименты не причислял, от исполнения своего родительского долга уклонялся, от судебных приставов скрывался. Тогда судебные приставы объявили должника в розыск, в ходе которого было установлено его место работы. Судебный исполнитель вынес постановление об обращении взыскании на заработную плату. Однако, денежные средства, удерживающиеся с зарплаты должника были незначительные и не покрывали образовавшуюся задолженность в размере 578 тыс. рублей.

Тогда было вынесено постановление о временном ограничении права на выезд должника за пределы РФ. О чём он и узнал на пропускном пункте, когда пытался уехать в соседнее государство на юбилей своего отца. В итоге отец двоих детей полностью погасил задолженность, а также заплатил исполнительский сбор в размере 36 тысяч рублей.

После этого временное ограничение права на выезд за границы было снято. Бывшая супруга написала заявление об отзыве исполнительного документа. Теперь бывший супруг будет добровольно выплачивать алименты своим несовершеннолетним детям, без участия службы судебных приставов и без применения мер принудительного исполнения.