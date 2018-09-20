2018-09-20T16:06:54+03:00
Общество

В Белгородской области сделают дорогу в селе по требованию прокуратуры

Прокуратура Прохоровского района обязала районную администрацию уложить твердое покрытие на улице Восточной в селе Подольхи
Максим АЛТУХОВ
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В Белгородской области сделают дорогу в селе по требованию прокуратурыВ Белгородской области сделают дорогу в селе по требованию прокуратурыФото: "КП" Архив
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, по обращению жителей села было установлено, что улично-дорожная сеть на этой улице находится в неудовлетворительном состоянии, не отвечает предъявляемым требования по безопасности. Согласно акту, здесь отсутствует твердое покрытие проезжей части, грунтовая дорога имеет коллейность и просадку на протяжении 1,2 километров.

По этому факту районная прокуратура обратилась в районный суд, который признал незаконным бездействия администрации Прохоровского района и обязал местную власть до 1 сентября будущего года произвести строительство автодороги с твердым покрытием на этом участке.

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