На одной из улиц Белгорода мужчина выстрелил в приятеля из охотничьего ружья

20 Сент. 15:20 2018-09-20T15:20:32+03:00

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Преступление произошло поздним вечером 15 сентября на одной из улиц областного центра. По предварительным данным, двое приятелей поссорились во время посиделок в баре. 34-летний мужчина заявил оппоненту, что отлучится на несколько минут, а сам побежал домой за охотничьим ружьем. Не подозревающей о грозящей опасности 25-летний парень, не дождавшись друга, покинул заведение. На улице мужчины снова встретились. 34-летний белгородец из чувства мести выстрелил другу по ногам и ушел домой. Очевидцы вывали полицию. Подозреваемого задержали по месту жительства.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет лишения свободы.