Белгородская облдума учредила специальную должность для Натальи Полуяновой

20 Сент. 14:39 2018-09-20T14:39:09+03:00

В регионе появился еще один вице-спикер

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Депутаты Белгородской областной Думы проголосовали за кандидатуру Натальи Полуяновой на должность первого вице-спикера. Председатель Комитета облдумы по регламенту и депутатской этике Валерий Шевляков рассказал, что Комитет рекомендовал областной Думе принять изменения в регламент. Кандидатуру Натальи Полуяновой в качестве кандидата на пост первого зампреда облдумы предложил спикер Василий Потрясаев. Депутаты избрали Полуянову единогласно, сообщает пресс-служба облдумы.

До этого момента аналогичную должность занимал и продолжает занимать Александр Скляров.

Напомним, что заместитель губернатора Белгорордской области, начальник департамента образования Наталья Полуянова («Единая Россия) победила на довыборах в депутаты облдумы 6 созыва по одномандатному округу № 9. Госпожа Полуянова набрала 54,41% голосов при явке 21,41% (11,8 тысяч избирателей).

Наталье Полуяновой 37 лет. Она выпускница Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова по специальности «экономика».

С 2003 года является членом партии «Единая Россия».Должность зампредседателя облдумы она занимала с 2010 по 2012 годы. С октября 2012 года работала начальником управления по делам молодежи администрации Белгорода. В конце сентября 2014 года Наталья Полуянова возглавила Корочанский район. А в 2016 году стала вице-губернатором.