2018-09-20T14:07:11+03:00
Общество

Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут оплачивать услуги с помощью Apple Pay

С помощью платежной системы можно оплатить госпошлины и автоштрафы
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Пользователи мобильного приложения «Госуслуги» теперь могут оплачивать начисления и госпошлины с помощью платежной системы Apple Pay. Такая возможность доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционных системах iOS с приложением Wallet. Исполнителем работ выступил «Ростелеком» при участии ведущего системного интегратора РТЛабс.

В ближайшее время будет доступно погашение налоговых и судебных задолженностей. Это ускоряет процесс оплаты, позволяя экономить время на вводе данных банковской карты.

- С начала 2018 года через мобильное приложение «Госуслуги» пользователи совершили более 12 миллионов платежей на сумму свыше 11 миллиардов рублей. Введение новой функциональности повысит популярность и удобство мобильных госуслуг. В ближайшем будущем мы планируем реализовать возможность оплаты с использованием других платежных технологий, - отмечает Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

Сегодня мобильными госуслугами пользуется более 3,5 миллионов владельцев Apple устройств. Они оценивают приложение в 4,6 балла из 5 возможных.

Безопасность проводимых транзакций обеспечивается платежной инфраструктурой «Ростелекома», которая ежегодно проходит сертификацию PCI DSS, что обеспечивает надежность проведения операций банковскими картами.

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