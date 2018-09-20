В Белгородской области зарегистрирован первый летальный случай отравления грибами

20 Сент. 13:38 2018-09-20T14:09:35+03:00

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Жительница Старооскольского городского округа стала первой жертвой этого грибного сезона. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, она попала в больницу с ботулизмом после отравления грибами. Врачи ничего не смогли сделать, чтобы спасти ей жизнь.

С начала года в Белгородской области зарегистрировано девять случаев отравления. «Рекордсменом» стал Старооскольский городской округ – 5 человек. Два случая отравления произошло в Губкине, по одному в Валуйском и Новооскольском районах. Среди пострадавших детей нет.

Врачи предупреждают, что все случаи отравления произошли после употребления в пищу самостоятельно собранных грибов или приобретенных случайно. И напоминают, что в нынешнее жаркое лето даже «съедобные» грибы могут стать причиной острого отравления.