2018-09-20T12:33:07+03:00
Общество

Белгородские энергетики подключили к сетям два участка федеральной автотрассы М-2 «Крым»

Все работы выполнили в рамках капитального ремонта трассы
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Белгородэнерго завершил работы по технологическому присоединению (ТП) к сетям наружного освещения на двух участках федеральной автотрассы М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород-граница с Украиной протяженностью порядка 15 км.

Специалисты обеспечили электроснабжение освещения в районе села Новая Деревня в Белгородском районе и участка трассы, проходящей по территории Яковлевского и Ивнянского районов. С этой целью построили ЛЭП протяженностью свыше километра и смонтировали устройство ответвления.

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До конца энергетики обеспечат электроснабжение наружного освещения на нескольких участках областной дорожной сети: на трассе Шебекино-Короча, а также на дороге Макаренко – Разумное и Разумное – Нижний Ольшанец. К централизованному электроснабжению будет подключено больше 50 пунктов управления автоматизированной системы управления наружным освещением, которая позволяет дистанционно, по утвержденному графику корректировать горение светильников, контролировать состояние сетей и вести учет энергопотребления. «Умное» освещение, в частности, появится на реконструированном участке дороги БелгородАлексеевка протяженностью 43 километра – от границы Корочанского района до Нового Оскола. Система автоматизированной системы управления наружным освещением успешно работает на всех автодорогах областного значения.

Мероприятия по ТП сетей наружного освещения автодорог филиал реализуют в соответствии с долгосрочной целевой программой по совершенствованию и развитию транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014–2020 годы. За период ее действия на дорогах региона подключено более 15 тысяч све­тильников и десятки пунктов управления наружным освещением.

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