Старооскольца подозревают в хищении 400 метров железнодорожного полотна

20 Сент. 11:35 2018-09-20T11:35:58+03:00

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О краже со станции Котел 400 метров резервного железнодорожного полотна в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Старому Осколу сообщили рабочие вагонно-колесной мастерской.

По горячим следам оперативникам удалось установить личность похитителя. На кражу решился ранее не судимый житель Старого Оскола. По предварительным данным, неработающий 54-летний мужчина решился на кражу, чтобы подзаработать. Для такой крупной кражи он даже нанял погрузчик, на котором и вывез похищенное. Как выяснилось в течение оперативно-розыскных мероприятий, сумма кражи потянула на 400 тысяч рублей.

Старооскольцу удалось выручить 250 тысяч рублей в скупке металла, куда он сдал часть железнодорожного полотна. Оставшуюся часть полицейские обнаружили у приятеля подозреваемого и изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершённая в крупном размере».

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.