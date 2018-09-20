2018-09-20T09:13:50+03:00
Общество

Белгородцы-велосипедисты получат 21 сентября подарки

50 фирм поддержали акцию «На работу на велосипеде»
Ирина ТАРАСОВА
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На работу на велосипеде.На работу на велосипеде.Фото: из архива «КП»
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Кафе, парикмахерские, авто- и веломагазины, фитнес-центры , всего 50 фирм присоединились к акции 21 сентября. Белгородцы, которые приедут к ним на велосипеде, смогут получить дополнительные бонусы, подарки.

Самые активные велосипедисты получат два, три и даже больше подарков, если выедут пораньше и проследуют по маршруту, который свяжет всех партнеров акции. Информация о фирмах, поддержавших акцию приехать на велосипеде на работу, собрана на карте энерготочек.

При этом нужно не забывать делать фото и выкладывать их в Инстаграм с хештегом #наработунавелосипеде_белгород и хештегом компании-партнёра.

В департамента строительства и транспорта области рассказали, что также предусмотрены дополнительные памятные призы для трех велосипедистов, которые разместят наибольшее число фотографий, с хештегами на разных «энергетических точках. О том, кто станет этими счастливчиками и получит дополнительные призы, станет известно 23 сентября во время подведения итогов акции «На работу на велосипеде».

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